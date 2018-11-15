Онлайн-сервис ФНП по проверке доверенностей получил уже 1,2 млн запросов

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В онлайн-сервис Федеральной нотариальной палаты по проверке доверенностей на действительность и актуальность с начала 2018 года поступило 1,2 миллиона запросов — почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ФНП.

По мнению палаты, цифры свидетельствуют о том, что россияне стали внимательнее подходить к ситуациям, когда в деле фигурирует доверенность. "Ее проверка позволяет оперативно выявить фальшивый документ и оградить себя от деловых и имущественных отношений с недобросовестными лицами", — пояснили в палате.

Электронный сервис проверки доверенностей — один из бесплатных интернет-ресурсов российского нотариата, доступный всем пользователям сети. Для проверки нужны доступ в интернет и реквизиты доверенности. Если доверенность действительно удостоверялась у того или иного нотариуса, система выдаст подтверждающую информацию. Если доверитель ранее отменил документ, эти сведения также будут показаны.

Согласно статистике ФНП, около 30% от всех удостоверяемых у нотариусов доверенностей составляют доверенности на распоряжение недвижимым имуществом и регистрацию права собственности. "При этом нотариусы не устают повторять: доверенность — значимый с юридической точки зрения документ, который нередко фигурирует в основе многих мошеннических схем, в том числе, нацеленных на незаконное владение чужой недвижимостью", — подчеркнули в ФНП.

В этой связи Федеральная нотариальная палата рекомендует не только прописывать в подобных документах строго ограниченный список полномочий и проверять на действительность предъявляемые другими людьми доверенности, но и воспользоваться услугой нотариального заверения самой сделки.

"В случае с доверенностью нотариус лишь подтверждает желание заявителя наделить третье лицо полномочием представлять его интересы в тех или иных ситуациях. За то, насколько законна и юридически чиста будет сделка, проведенная с участием поверенного в простой письменной форме, нотариус здесь не отвечает. Необходимый уровень защиты своих интересов как собственника можно получить лишь при нотариальном удостоверении самой сделки. В этом случае нотариус проведет тщательную проверку предъявляемых документов, направит запросы в государственные реестры для получения достоверных сведений, проведет личную беседу с участниками сделки и убедится в соответствии их воли и волеизъявления", — пояснили в ФНП.

Кроме того, нотариус гарантирует сторонам полное возмещение ущерба в случае выявления его профессиональной ошибки

По данным ФНП, в 2017 году число таких нотариально заверенных сделок с недвижимостью превысило 1 миллион.