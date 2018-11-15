Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Солнечная погода без осадков прогнозируется в Москве в четверг, максимальная температура воздуха составит плюс 2 градуса, сообщили в центре погоды "Фобос".

"Сегодня влияние антициклона на погоду столичного региона начнет усиливаться. Погода будет без осадков, из-за облаков уверенно станет выглядывать солнце, температурный фон вернется в климатическое русло", — сообщили в центре погоды в четверг.

По данным "Фобос", максимальная температура воздуха в городе составит от 0 до +2 градусов, по области от —2 до плюс 3 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 1-6 метров в секунду, атмосферное давление будет расти и составит 765 миллиметров ртутного столба при норме 745 миллиметров.