Фургал дал поручение минобразования по инциденту с избиением ученика

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил министерству образования края региона взять под контроль изучение обстоятельств инцидента с избиением ученика в школе Комсомольска-на-Амуре.

Ранее ряд СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, учитель школы №37 в Комсомольске-на-Амуре бьет мальчика в школьном коридоре за то, что он мешал вести урок. СК возбудил уголовное дело по статьям "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Учительница временно отстранена от работы.

"Дал поручение министерству образования и науки края взять под контроль инцидент в комсомольской школе №37", — написал Фургал на своей странице в Instagram.

Также на странице размещен видеокомментарий начальника управления общего и дополнительного образования министерства Юлии Зотовой.

"Сейчас проводится служебное расследование. Учитель отстранен от работы до подведения итогов расследования. Для помощи педагогическому коллективу управления образования Комсомольска-на-Амуре командированы психологи из центра психолого-педагогической и социальной помощи города Хабаровска. Будут рассмотрены все факты, которые привели к такому происшествию", — сказала Изотова.

Ранее Фургал на встрече с учителями Комсомольска-на-Амуре призвал их сдерживать эмоции.