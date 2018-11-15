Зейналова призвала иностранных журналистов помочь в освобождении Вышинского

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова на церемонии вручения наград Союза журналистов России (СЖР) "Золотое перо России" призвала зарубежных делегатов сделать все для освобождения задержанного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Наш репортер — Кирилл Вышинский — на Украине… Помогите сделать хоть что-нибудь, пожалуйста, обратите внимание. Если вы можете каким-то образом помочь — присоединяйтесь", — сказала Зейналова.

Церемония вручения наград СЖР прошла в Центральном академическом театре Российской армии в среду в рамках празднования столетнего юбилея организации.

В число лауреатов премии вошли Ирада Зейналова, главный редактор радио "Бизнес FM" Илья Копелевич, журналист Дмитрий Соколов-Митрич. "Золотое перо" получили также главный редактор сайта РАНХиГС, бывший главный редактор газеты "Северная Осетия" Алан Касаев, фотохудожник, фотокорреспондент журнала "7 Дней-ТВ программа" Юрий Феклистов.

В номинации "Легенда журналистики" награду получили почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, научный журналист, писатель Владимир Губарев, журналист-международник, политический обозреватель Центрального телевидения и Всесоюзного радио Борис Калягин.

"Медиаменеджерами года" стали генеральный директор АНО "Парламентское телевидение" Алексей Тарасов, главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков, главный редактор газеты "Крымская правда" Михаил Бахарев, генеральный директор издательского дома "Свободная пресса" (Воронеж) Юрий Таранцов.

"За профессиональное мастерство" были награждены собственный корреспондент ВГТРК в Германии Михаил Антонов, корреспондент телеканала НТВ Илья Ушенин, ведущий Первого канала Владимир Гомельский, главный редактор телеканала ВГТРК "История" Алексей Денисов и другие.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.