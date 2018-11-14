Строительством объектов в Рязанской области могут заняться студотряды

РЯЗАНЬ, 14 ноя — РИА Новости. Власти Рязанской области могут привлечь к строительству и ремонту объектов в регионе местных участников общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды", сообщает в среду областное правительство.

В Рязанской области в ходе третьего трудового семестра в 2018 году работали строительные, педагогические, сельскохозяйственные, специализированные и профильные отряды, в том числе энергетические, медицинские и экологические.

Всего в 2018 году в третьем трудовом семестре участвовали более 170 отрядов общей численностью более 3000 человек из организаций высшего, среднего образования и профессиональных образовательных организаций. Из них 468 человек являются членами молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды".

В среду, 14 ноября, губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с руководителями и участниками регионального отделения организации "Российские студенческие отряды". Глава региона ответил на вопросы активистов, а также поделился впечатлениями о своем опыте участия в студенческих строительных и педагогических отрядах. Любимов подчеркнул, что о времени участия в студенческих отрядах у него сохранились самые теплые воспоминания.

"Это молодость, интересная работа в хорошем коллективе, и в то же время неплохой заработок. За лучшие показатели в стройотряде в качестве поощрения я с другом получил путевку в Сингапур. Это было незабываемо. Уверен, что и у вас есть много позитивных воспоминаний", – отметил глава региона.

Студенты, в свою очередь, рассказали губернатору об итогах третьего трудового семестра 2018 года и озвучили ряд предложений, касающихся совершенствования деятельности рязанского отделения РСО, его взаимодействия с вузами. Любимов поддержал инициативу активистов предусмотреть механизм привлечения участников стройотрядов к работе по возведению и ремонту различных объектов в Рязанской области. Губернатор сообщил, что даст соответствующее поручение министерству строительства региона.

"Постараемся, чтобы у вас была работа в родном регионе. Застройщики вполне могут использовать ресурс студотрядов, восполняя тем самым нехватку специалистов рабочих специальностей", – сказал Любимов.

Губернатор положительно оценил также предложения о создании в Рязани специального стилизованного места сбора участников РСО на открытом воздухе, посвященного 60-летию движения, об организации штабов студотрядов в рязанских вузах для лучшей координации. Любимов пообещал оказать поддержку в реализации этих инициатив.

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