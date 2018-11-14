ЕР предложила обязать публичные компании отчитываться о найме инвалидов

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. "Единая Россия" предлагает правительству РФ и министерству экономического развития включить в нефинансовую отчётность публичных компаний данные о трудоустройстве инвалидов, сообщает пресс-служба партии.

"Правительству РФ и министерству экономического развития необходимо включать в стандарты нефинансовой отчетности публичных компаний информацию о занятости инвалидов, так же, как они недавно предложили включать информацию о трудоустройстве людей предпенсионного возраста", – цитирует пресс-служба ЕР координатора партпроекта "Единой России" "Единая страна – доступная среда", заместителя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Терентьева.

Он прокомментировал постановление правительства РФ о внесении изменений в положение об установлении систем оплаты труда работникам федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений. "Правительство своим решением показывает пример другим работодателям, что руководители подведомственных структур правительства должны заботиться о трудоустройстве инвалидов в своих учреждениях", – заявил Терентьев.

По его словам, с учетом недавних решений Минэкономразвития о стандартах нефинансовой отчетности публичных компаний, где нужно упоминать, как решаются вопросы занятости людей предпенсионного возраста, следует включить в отчетность и данные о занятости инвалидов.

"Уверен, что любая государственная компания должна стать примером для других организаций в решении вопросов занятости инвалидов", – приводит слова Терентьева пресс-служба ЕР.

Он отметил, что вопросы трудоустройства инвалидов требуют комплексного решения. "В следующем году появится новый механизм сопровождаемой занятости людей с инвалидностью, который наряду с данным решением правительства послужит эффективной реализации программы партии в этой части", – заключил он.