Александр Никитин предложил создать группу вузов-лидеров аграрного профиля

ТАМБОВ, 14 ноя — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин предложил сформировать группу ведущих вузов аграрного профиля, которые могли бы стать лидерами в создании отраслевых инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ), что, в частности, способствовало бы и формированию на Тамбощине ИНТЦ "Мичуринская долина", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Никитин в среду выступил на общем собрании РАН в Москве с докладом, в котором обозначил ключевые проблемы развития АПК и связанные с ними задачи вузов аграрного профиля. Он подчеркнул, что для создания высокопроизводительного экспортно-ориентированного АПК необходима инфраструктура научных центров, которая будет включать в себя и исследования, и внедрение апробированных разработок.

"По инициативе администрации Тамбовской области разработан проект создания ИНТЦ "Мичуринская долина". Проект прошел обсуждение и был одобрен РАН, комитетом по науке и образованию Госдумы РФ, комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, получил поддержку профильных ведомств. В ходе его реализации планируется разработка 20 принципиально новых технологий, создание более 2 тысяч новых рабочих мест, запуск не менее 40 стартапов. Проект обеспечит существенную модернизацию организации научной деятельности для формирования в России глобально конкурентоспособного, экспортно-ориентированного и инновационного АПК", — приводит пресс-служба слова Никитина.

По его словам, создание ИНТЦ "Мичуринская долина" тормозит тот факт, что местные аграрные вузы, подведомственные Минсельхозу, не входят ни в один из ключевых кластеров организаций высшего образования, определяющих вектор развития науки в России и не могут выступать инициаторами создания комплексных ИНТЦ.

"Это существенно тормозит внедрение инновационных решений в сферу АПК", — считает Никитин.

Для реализации государственных приоритетов в сфере качественного научного обеспечения производства Никитин предложил также Минэкономразвития РФ инициировать изменения в соответствующее постановление правительства РФ об утверждении критериев, которым должны соответствовать вуз или научная организация, по инициативе которых создается инновационный научно-технологический центр, а Российской академии наук — проработать вопрос сопряжения комплексных программ научных исследований с программами подготовки кадров в условиях создания передовой научно-образовательной инфраструктуры в сфере АПК.

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