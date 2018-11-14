МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Корпоративный центр Google в Калифорнии изучит механизмы урегулирования ситуации о нарушении компанией требований закона по обеспечению фильтрации поиска от запрещенной в России информации, говорится в сообщении Роскомнадзора по итогам встречи с представителем интернет-гиганта.

"Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин встретился с представителем компании Google господином Дороном Авни. Одним из ключевых моментов переговоров стало обсуждение ситуации вокруг нарушения компанией требований российского закона по обеспечению фильтрации поисковой выдачи Google от запрещенной в России информации. Дорон Авни представит предлагаемые механизмы урегулирования ситуации в корпоративный центр Google в Калифорнии", — говорится в сообщении.

С 1 октября в силу вступил закон, обязывающий поисковики в РФ подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре.

В конце октября Роскомнадзор сообщил, что поисковик Google не подключился к реестру, и ему может грозить штраф в 500-700 тысяч рублей. Роскомнадзор направил Google уведомление о составлении протокола об административном правонарушении. Его составление в присутствии представителей компании запланировано на 26 ноября. По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, тогда же, 26 ноября дело о штрафе в отношении Google будет передано в суд.

При этом глава ведомства не исключил, что если компания исполнит требование закона до этой даты, суд учтет это обстоятельство. Жаров также отмечал, что если Роскомнадзору удастся достичь с Google прогресса в вопросе подключения компании к реестру, то ведомство передаст эту информацию в суд.