Путин отметил вклад Союза журналистов в решение общенациональных задач

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников торжественных мероприятий, посвящённых 100-летию Союза журналистов России, и отметил вклад организации в укрепление взаимодействия СМИ и государства в решении общенациональных задач, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент также добавил, что в России профессия журналиста всегда пользовалась уважением и особым доверием, поскольку о ключевых событиях все узнают в первую очередь из СМИ. По мнению Путина, именно СМИ во многом задают ценностные, нравственные, политические ориентиры, определяют общественное мнение.
"В этой связи отмечу серьёзную роль Союза журналистов в деле консолидации отечественного профессионального сообщества, формирования ответственной гражданской позиции СМИ, корпоративной этики, культуры честной, объективной журналистики. И конечно, значим ваш вклад в совершенствование законодательной базы медийного рынка, укрепление конструктивного взаимодействия средств массовой информации и государства в решении общенациональных задач", — говорится в телеграмме.