Путин отметил вклад Союза журналистов в решение общенациональных задач

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников торжественных мероприятий, посвящённых 100-летию Союза журналистов России, и отметил вклад организации в укрепление взаимодействия СМИ и государства в решении общенациональных задач, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Союз журналистов России в ноябре встречает столетний юбилей. Профессиональная независимая общественная организация работников средств массовой информации была основана 13 ноября 1918 года во время первого съезда советских журналистов. В то время организация носила название Российский союз советских журналистов. Союз журналистов бездействовал, находясь в фактически расформированном состоянии, пока в 1956 году не было создано оргбюро Союза журналистов СССР.

Президент также добавил, что в России профессия журналиста всегда пользовалась уважением и особым доверием, поскольку о ключевых событиях все узнают в первую очередь из СМИ. По мнению Путина, именно СМИ во многом задают ценностные, нравственные, политические ориентиры, определяют общественное мнение.

"В этой связи отмечу серьёзную роль Союза журналистов в деле консолидации отечественного профессионального сообщества, формирования ответственной гражданской позиции СМИ, корпоративной этики, культуры честной, объективной журналистики. И конечно, значим ваш вклад в совершенствование законодательной базы медийного рынка, укрепление конструктивного взаимодействия средств массовой информации и государства в решении общенациональных задач", — говорится в телеграмме.