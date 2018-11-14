МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор предложил Google присоединиться к антипиратскому меморандуму, который был подписан 1 ноября крупнейшими российскими медиахолдингами и интернет-компаниями, говорится в сообщении ведомства.

В среду заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин встретился с представителем Google Дороном Авни. На встрече обсуждался широкий круг вопросов по исполнению компанией Google положений российского законодательства, отмечается в сообщении.

"Роскомнадзор также предложил компании Google присоединиться к антипиратскому меморандуму, который был подписан 1 ноября 2018 года крупнейшими российскими медиахолдингами и интернет-компаниями. Меморандум предполагает удаление ссылок на нелегальный контент из результатов поисковой выдачи по обращению правообладателя и соответствует механизмам, используемым Google", — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Роскомнадзор, поисковики "Яндекс", Mail.Ru Group и Rambler, а также крупные правообладатели — в частности, "Первый канал", ВГТРК, "СТС Медиа", "Газпром-медиа Холдинг" и "Национальная Медиа Группа", 1 ноября подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с пиратским контентом в сети.

Документ вступил в силу в момент подписания и действует до 1 сентября 2019 года. Он предусматривает, что правообладатели в течение трех недель со дня подписания создадут реестр указателей страниц сайтов, на которых нелегально размещаются аудиовизуальные произведения. Внесение ссылок в реестр будет осуществляться каждый час. Интернет-сервисы, в свою очередь, обязуются каждые пять минут обращаться к реестру и в течение шести часов исключать из поисковой выдачи в РФ попавшие в реестр ссылки.

Правообладатели и поисковики после подписания антипиратского меморандума договорились на его основе разработать соответствующий законопроект в течение полугода. Однако, как говорил глава Роскомнадзора Александр Жаров, закон может и не понадобиться, если механизм меморандума окажется эффективным. В то же время операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский говорил, что только в случае разработки закона договоренность между сторонами сможет заработать в полную силу и стать отраслевым стандартом.