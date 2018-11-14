СПЧ поддержал проект о запрете помещать подсудимых в клетки и "аквариумы"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поддержал законопроект о запрете помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в зале суда, а также использовать иные конструкции, препятствующие их общению с адвокатом, сообщается на сайте СПЧ.

Сенаторы Андрей Клишас, Алексей Александров и ряд других внесли в Госдуму законопроект, запрещающий установку клеток для подсудимых в зале судебных заседаний. Как сообщил РИА Новости Клишас, законопроект направлен на гуманизацию отношения к подсудимым, подозреваемым и обвиняемым в ходе судебных заседаний.

"По мнению совета, содержание в таких кабинах де-юре невиновных граждан вызывает обеспокоенность в плане охраны их прав и свобод, закрепленных как в нормах национального законодательства, так и в международных нормативных правовых актах, в первую очередь в конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, а потому Совет поддерживает внесение соответствующих изменений", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что содержание подсудимых в клетках и "аквариумах" – прозрачных защитных кабинах — мешает конфиденциальным юридическим консультациям подсудимого с адвокатом, а также нарушает принцип презумпции невиновности.

Кроме того в сообщении говорится, что нахождение человека, в отношении которого обвинительный приговор не вступил в законную силу, не рядом со своим защитником, а в клетке или в будке из пуленепробиваемого стекла порождают у первого "чувства беспомощности и собственной неполноценности, неразрывно связанные с нарушением его права не подвергаться унижающему человеческое достоинство обращению".

В связи с этими фактами СПЧ рекомендует Федеральному Собранию РФ принять данный законопроект, говорится в сообщении.