РЖД предложили пассажирам выбрать новый интерьер "Сапсанов"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. РЖД разработали варианты нового интерьера высокоскоростного поезда "Сапсан" и предложили пассажирам принять участие в его выборе, следует из информации на сайте компании.

"Уважаемые пассажиры! ОАО "РЖД" разработало варианты нового интерьера высокоскоростного поезда "Сапсан". Предлагаем принять участие в выборе. Отметьте, пожалуйста, понравившийся вариант", — говорится в опросе на сайте компании.

Проголосовать предлагается за один из трех вариантов. Первый вариант предполагает сиденья в светло-серых и серых тонах, второй — светло-коричневые и бежевые, третий — в серых и бежевых тонах. Во всех вариантах подголовники красного цвета.

"В следующем году планируется обновление интерьеров "Сапсанов". Модернизация затронет все классы обслуживания. Появятся, к примеру, дополнительные розетки и USB-разъемы для зарядки телефонов. Обновится также цвет и конфигурация сидений. Мы предложили нашим пассажирам проголосовать за один из трех вариантов дизайна будущих интерьеров "Сапсанов". Голосование продлится до 16 ноября", — пояснили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

Начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров в октябре в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок" сообщал, что компания планирует модернизировать действующие поезда "Сапсан", повысив комфортность пассажирских сидений и оснастив каждый вагон розетками, а с закупкой новой партии увеличить количество рейсов на существующем направлении.

В зависимости от дня недели между Санкт-Петербургом и Москвой в настоящее время курсируют до 14 пар "Сапсанов" в сутки. Кроме того, одна пара "Сапсанов" курсирует между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом с остановкой в Москве.