Ивановская область вводит новый вид господдержки в сельхозотрасли

ИВАНОВО, 14 ноя — РИА Новости. В Ивановской области вводится новый вид государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей — предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Соответствующее постановление подписал губернатор региона Станислав Воскресенский в ходе заседания правительства Ивановской области. В текущем году на эти цели предусмотрено пять миллионов рублей, в том числе 4,65 миллиона рублей — за счет средств федерального бюджета. В 2019 году на указанный вид поддержки планируется направить 6,9 миллиона рублей, из них — 6,45 миллиона рублей составят средства федерального бюджета", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что этот вид поддержки предусмотрен федеральной программой, Ивановская область будет участвовать в ней впервые. Программа стимулирует объединение фермерских хозяйств в кооперацию. Пока в регионе зарегистрировано семь кооперативов. Гранты могут использоваться на строительство, реконструкцию и модернизацию производственных объектов, приобретение и монтаж оборудования и техники, покупку специализированного транспорта, а также на уплату части взносов по договорам лизинга технических средств.

Кроме того, в Ивановской области с 25 тысяч до 50 тысяч рублей увеличена сумма единовременных выплат выпускникам учреждений образования, в случае если они поступают на работу в организации сельского хозяйства. "Эта ставка не менялась на протяжении последних пяти лет. В следующем году также планируем увеличить эту сумму. Уже в этом году количество выпускников, претендующих на получение выплаты, увеличилось до 52 человек. Общая сумма выплат в текущем году составит 2,7 миллиона рублей", — процитировали в пресс-службе директора областного департамента сельского хозяйства и продовольствия Дениса Черкесова.

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