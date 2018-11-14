Награду погибшего в Чечне уроженца Дагестана Молчанова передали его родным

МАХАЧКАЛА, 14 ноя — РИА Новости. Орден Мужества, которым был награжден погибший в 2000-м году в ходе спецоперации в Чечне рядовой Марат Молчанов, передал в среду родным героя — матери Наталье и сестре Эйдане — полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Дагестан.

"Ваш сын до конца выполнил свой воинский долг, отдал свою жизнь за нашу Родину. Храните эту награду и гордитесь своим сыном", — сказал Матовников, передавая орден в аэропорту.

"Совсем скоро будет отмечаться День матери, и я хочу поздравить вас с этим замечательным днем, а вместе с вами и всех матерей", — сказал в свою очередь глава Дагестана Владимир Васильев.

Солдат внутренних войск, уроженец Дагестан 19-летний Марат Молчанов был посмертно отмечен высокой наградой за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Соответствующий указ был подписан 24 июня 2000 года, но, в связи с ошибкой в фамилии солдата, вручение награды было отложено. Вопрос удалось решить после вмешательства руководства Республики Дагестан.

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