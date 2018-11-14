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Общество

ЯНАО каждый год будет выделять по 750 миллионов рублей на жилье бюджетникам

(обновлено: 16:46 14.11.2018)
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© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкСалехард. Архивное фотоСалехард. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) планирует каждый год, начиная со следующего, выделять по 750 миллионов рублей на поддержку бюджетников, цель которой — помочь людям решить квартирный вопрос, сообщает правительство региона.

Дмитрий Артюхов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Каждый год округ будет выделять по 750 миллионов рублей на поддержку бюджетников. Планируется, что субсидии будут получать 615 семей ежегодно. Проект проходит согласование в органах власти ЯНАО, первая заявочная кампания стартует зимой 2019 года", — говорится в сообщении.

Программа призвана повлиять на увеличение жилищного строительства на Ямале, а также повысить доступность ипотечного кредитования для граждан округа. Такие цели определены майским указом №204 от 2018 года.

Размер социальной выплаты составит 40% от расчетной стоимости жилья, которая будет определяться исходя из нормы предоставления общей площади жилого помещения (семья из одного человека – 33 квадратных метра, семья из двух человек – 42 квадратных метра, из трех и более человек – 18 квадратных метров на человека), а также средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по автономному округу, ежеквартально определяемой Минстроем России, отмечает округ.

Самолет. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Для участия в направлении бюджетники должны иметь гражданство РФ, а также основание для признания своей семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. Граждане не должны состоять в списках тех, кто ранее уже получал финансовую или имущественную помощь на эти цели.

Семьи смогут использовать социальную выплату на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья или уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита, уточняет правительство.

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