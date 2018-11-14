Глава Рособрнадзора призвал вернуть независимую оценку знаний студентов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Независимую оценку знаний российских студентов необходимо вернуть и сделать ее более объективной, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на совещании Российского союза ректоров в МГУ.

"Много говорится о независимой оценке студентов — это правильно, это нужно делать. Я напомню, что у нас была независимая оценка студентов в рамках аттестации, от нее ушли. Почему ушли? Да потому что она была необъективной… Уже в первом чтении Госдума приняла закон об учете независимой оценки студентов при аккредитации (вузов). Мы должны тоже понимать, что независимая оценка должна быть объективная", — сказал Кравцов.

Госдума 6 ноября приняла в первом чтении правительственный законопроект, требующий обязательно учитывать независимые сведения о качестве подготовки студентов при госаккредитации вузовских программ.

Внедрить независимую оценку качества образования студентов в вузах поручил президент РФ Владимир Путин по итогам съезда Российского союза ректоров в конце октября 2014 года. Рособрнадзор провел эксперимент, в рамках которого студенты шести российских вузов сдавали экзамены не тем преподавателям, которые читали у них лекции, а независимой комиссии, в состав которой вошли другие преподаватели той же кафедры, смежных кафедр и других вузов, а также студенты-старшекурсники и независимые наблюдатели.

Далее материалы экзамена отправлялись в Рособрнадзор, где работы студентов зашифровывались и передавались на проверку преподавателям вузов, не участвующих в эксперименте. Такой подход исключал факторы предвзятости или же, наоборот, необоснованного завышения оценок, отмечали в ведомстве.

В результате обработки данных процент совпадения оценок, выставленных во время экзамена и в ходе проверки результатов эксперимента, составил 89%. В основном, эксперты, оценивающие работы студентов, считали, что оценки в вузах были завышены, даже несмотря на то, что экзамены и зачеты принимались независимыми преподавателями.