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Общество

МВД рассмотрит идею ареста на 15 суток водителей за повторную езду без прав

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CC0 / DarkoStojanovic / Водитель автомобиля. Архивное фотоВодитель автомобиля. Архивное фото
CC0 / DarkoStojanovic /

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. МВД РФ намерено рассмотреть предложение об аресте на 15 суток или штрафе на 30 тысяч рублей водителей за повторную езду без прав. Об этом говорится в документе по итогам обсуждения уведомления о начале разработки проекта об усилении ответственности за это нарушение.

Пост ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В настоящее время за управление транспортным средством без прав водителю грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей (12.7 КоАП РФ), наказание за повторное нарушение не предусмотрено.

В рамках обсуждения была высказана идея наказывать за повторную езду без прав штрафом в размере 30 тысяч рублей, арестовывать до 15 суток или назначать водителю обязательные работы на срок от 100 до 480 часов. Разработчиком законопроекта является МВД России.

"Высказанное предложение будет учтено при подготовке законопроекта", — говорится в документе.

Вантовый мост во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Вышеуказанные сведения о правоприменительной практике по указанной статье свидетельствуют о том, что установленные в ней пределы санкции не позволяют в достаточной мере достигать целей административного наказания и учитывать повышенную общественную опасность многократного нарушения ПДД со стороны лиц, не имеющих права управления транспортными средствами", — говорится к пояснительной записке к документу.

По мнению МВД, данное наказание не является достаточным. Об этом, как говорится в пояснительной записке, свидетельствует большое число резонансных ДТП, когда за рулем авто оказывались злостные нарушители правил дорожного движения. При этом административный штраф не воспринимался водителями как наказание, подчеркивает разработчик.

По данным Госавтоинспекции РФ, за 2016 – 2017 годы, а также первое полугодие 2018 года 82,5 тысячи водителей попались на управлении транспортным средством без прав, при этом они садились за руль два и более раз. Из них 7,5 тысячи человек задерживались инспекторами ГИБДД пять и более раз. Кроме того, за указанный период произошло более 26 тысяч ДТП по вине водителей, не имеющих права управления транспортным средством. В этих авариях погибли 4 тысяч человек, а 34 тысячи участников дорожного движения получили ранения.

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