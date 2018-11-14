ОНФ предложил Минприроды поставить на кадастровый учет все российские леса

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Общероссийский народный фронт отправил в проектный офис нацпроекта "Экология" Минприроды РФ предложение по обязательной постановке всех лесов России на кадастровый учет, эксперты также предложили создать единую информационную систему лесного хозяйства, сообщает пресс-служба ОНФ.

"Эксперты ОНФ считают необходимым в кратчайшие сроки завершить процесс постановки лесов на кадастровый учет, указанные мероприятия позволят предотвратить манипуляции с землями лесного фонда, границы которых не определены", — цитирует модератора тематической площадки "Экология", депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева пресс-служба.

Он добавил, что также важно создание единой информационной системы лесного хозяйства — цифровой модели лесов. Такая система будет включать в себя данные о месте расположения, границах, площадях, видах разрешенного использования лесных участков, сведений о таксации и прочих данных, сообщает пресс-служба.

"Реализация данных предложений позволит органам надзора и контроля, в том числе гражданского, оперативно получать информацию о конкретных лесных участках в целях повышения эффективности контрольно-надзорных мероприятий", — приводит слова Гутенева пресс-служба.