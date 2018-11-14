Власти Москвы прекратили работу приложения ЕМИАС для IOS и Android

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Власти Москвы прекратили работу мобильного приложения "Единая медицинская информационно-аналитическая система" (ЕМИАС), услуга записи к врачу теперь доступна в официальном приложении "Госуслуги Москвы", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

"Ранее у правительства Москвы было реализовано несколько самостоятельных мобильных приложений практически для каждого сервиса. В том числе и ЕМИАС. С появлением в 2013 году официального приложения "Госуслуги Москвы", которое со временем превратилось в единую мобильную платформу для получения москвичами всех востребованных услуг и сервисов, и стало наиболее популярным приложением сервисов по числу пользователей, было принято решение о постепенном прекращении работы узкопрофильных мобильных приложений", — рассказали в пресс-службе департамента в среду.

Как уточнили в ведомстве агентству, прекращение поддержки приложения ЕМИАС было запланировано на 1 ноября, но фактически произошло с 13 ноября этого года.

"Для того, чтобы это событие не стало неожиданным для москвичей, начиная с 22 августа ДИТ проводил несколько волн информирования населения – в приложении были размещены поп-ап баннеры, а также осуществлялись e-mail рассылки. Стоит отметить, что к моменту прекращения поддержки в приложении почти не оставалось активных пользователей. Все услуги, которые ранее были доступны в мобильном приложении ЕМИАС, перенесены в официальное приложение "Госуслуги Москвы", которое доступно для пользователей устройств на iOS и Android", — отметили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ЕМИАС зарегистрировано более 500 миллионов записей к врачу.