Горнолыжные трассы "Архыза" сертифицированы для спортсоревнований

ЧЕРКЕССК, 14 ноя — РИА Новости. Горнолыжные трассы курорта "Архыз" в Карачаево-Черкессии сертифицированы для проведения спортивных соревнований российского и международного уровней, сообщил в среду глава КЧР Рашид Темрезов на своей официальной странице в сети Инстаграм.

"Включение трасс во Всероссийский реестр объектов спорта позволяет проводить на территории курорта соревнования по горным лыжам и сноуборду всероссийского и международного уровня. Первые состязания пройдут на "Архызе" в январе, который примет участников Кубка России по сноуборду", — написал Темрезов.

Общая протяженность горнолыжных трасс на курорте "Архыз" к началу этого горнолыжного сезона должна достигнуть 25 километров, уточнил глава КЧР.

"Большая часть новых спусков появится на северо-ориентированном склоне, где компания "Курорты Северного Кавказа" строят 10 километров новых трасс различных категорий сложности", — написал Темрезов.

Он также сообщил, что к началу нового горнолыжного сезона 2018-2019 годов будут построены три гондольные секции канатной дороги пропускной способностью 2,5 тысячи человек в час.

"Зону катания мы увеличиваем почти в два раза, а сезон будет продлен почти на месяц", — сказал глава КЧР.

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