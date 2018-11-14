Артамонов пообещал елецким больницам новое оборудование

ЛИПЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов пообещал медикам переоснастить елецкие больницы новым оборудованием в рамках программы переоснащения больниц, сообщает пресс-служба администрации региона.

При этом в сообщении не уточняется сумма средств, которая будет выделена из краевого бюджета на эти цели.

Своё решение о переоснащение больниц региона современным оборудованием Артамонов озвучил во время визита во второй по величине город Липецкой области Елец, где он посетил ряд медучреждений и выяснилось, что оборудование в елецких больницах морально и технически устарело.

"Современное диагностическое оборудование поможет жителям региона бороться с инфарктами и инсультами. Для этих же целей будут приобретаться машины скорой помощи. Своевременная доставка пациентов в сосудистые центры дает врачам возможность минимизировать последствия этих серьезных заболеваний, а иногда и спасти жизнь человеку", — цитирует пресс-служба слова Артамонова.

Как отмечает пресс-служба, старейшее медицинское учреждение в городе Елец — это первая городская больница N1 им. Н.А. Семашко в день принимает около тысячи пациентов и это только в поликлинической части. В стационаре находится еще почти 400 коек. В 2017 году там пролечилось более 13 тысяч человек. Кроме этого, на базе больницы организован первичный сосудистый центр на 70 коек. Если учесть, что численность населения в Ельце чуть более 105 тысяч, то нагрузка, которую больница выдерживает ежедневно, колоссальная. Помимо нехватки врачей, которыми больница укомплектована на 75,4%, затруднения вызывает устаревшее оборудование. В частности, компьютерный томограф.

"Он был приобретен для больницы почти семь лет назад. Новый стоит 40 миллионов рублей",- цитирует пресс-служба слова главврача учреждения Глеба Гутевича.

Врио главы пообещал, что со следующего года пациентов центральной елецкой больницы будут обследовать на современном 64-срезовый РКТ, предназначенном, в первую очередь, для диагностики сосудистых заболеваний. Кроме того, новый рентгеновский аппарат будет приобретен для поликлиники Елецкой городской детской больницы. Покупка нового оборудования станет возможной в рамках программы переоснащения больниц.

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