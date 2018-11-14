В Вологодской области в Тотемской ЦРБ заработал новый инфекционный корпус

ВОЛОГДА, 14 ноя — РИА Новости, Виктория Смирнова. Новый инфекционный корпус центральной районной больницы открыли в Тотьме Вологодской области, сообщил РИА Новости в среду губернатор региона Олег Кувшинников.

"Специализированная медицинская помощь здесь будет оказываться инфекционным больным не только Тотемского, но и соседних районов: Нюксенского, Тарногского и Бабушкинского", — рассказал губернатор.

По его словам, строительство объекта началось еще в 90-е годы прошлого века, однако вскоре работы остановились.

"Спустя два с лишним десятилетия, в 2015 году, в ответ на многочисленные обращения местных жителей, было принято решение возродить проект", — сказал Кувшинников.

По его словам на завершение строительства требовалось более 90 миллионов рублей, 81 из которых выделил региональный бюджет. На эти средства законсервированное двухэтажное кирпичное здание было полностью отремонтировано. Проложены новые инженерные сети и системы отопления, установлены энергосберегающие оконные и дверные блоки, а неприглядный серый фасад облицован современными отделочными материалами. Для медучреждения приобрели новое оборудование и специализированную мебель. Особое внимание уделили вопросам безопасности: учреждение оснастили системами видеонаблюдения, пожарной сигнализацией и тревожными кнопками. Для пациентов с ограниченными возможностями здоровья смонтировали пандус.

"С открытием нового корпуса мы создаем в Тотьме крупный межрайонный центр по борьбе с инфекционными заболеваниями для оказания специализированной помощи жителям близлежащих районов. Но мы не останавливаемся на достигнутом, и планируем в следующем году выделить средства на капитальный ремонт и закупку высокотехнологичного медицинского оборудования для других учреждений здравоохранения Тотемского района. На эти цели в областном бюджете уже запланировано 12 миллионов рублей", — заверил Кувшинников.

Он добавил, что на освободившихся площадях появилась возможность разместить стоматологические кабинеты и детскую консультацию.