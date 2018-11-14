Камчатских медработников обеспечили служебными квартирами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя — РИА Новости. Власти Камчатки в текущем году выделили из регионального бюджета почти 60 миллионов рублей и обеспечили 18 служебными квартирами медработников, сообщила в среду пресс-служба правительства Камчатки.

В регионе завершается работа по формированию жилфонда для медработников. Как уточнили в краевом Минздраве, служебные квартиры предоставляются медикам, которые не имеют собственного жилья и заключили трудовой договор с ведомственными учреждениями здравоохранения.

"В 2018 году приобретены 13 квартир в Петропавловске-Камчатском, две квартиры в поселке Сокоч, три — в отдаленных районах: селе Тигиль, поселках Усть-Камчатск и Усть-Большерецк. Следующая закупка запланирована на 2019 год, планируется приобрести десять квартир в краевом центре и пять в отдаленных районах полуострова. На эти цели предусмотрено 46 миллионов рублей", — цитирует пресс-служба заместителя министра имущественных и земельных отношений Светлану Лебедеву.

По словам и.о. министра здравоохранения Марины Волковой, в первую очередь служебным жильем обеспечивают врачей дефицитных в крае специальностей.

"Квартиры между учреждениями мы распределяем в соответствии с заявками. В этом году в приобретенные квартиры переедут два терапевта, два невролога, два неонатолога, два педиатра, уролог, акушер-гинеколог, эндокринолог, эпидемиолог и рентгенолог, оставшиеся квартиры еще не распределены", — уточнила Волкова.

Она добавила также, что закупка проведена в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы". С начала ее действия служебным жильем уже обеспечены 102 человека.

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