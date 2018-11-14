Назван самый проблемный район в Москве по очистке крыш от сосулек

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Крыши нежилых строений в районе Китай-города в Москве, как правило, оказываются самыми проблемными при очистке от снега, наледей и сосулек из-за сложной конструкции фасадов, сообщил в среду начальник Объединения административно-технических инспекций города Москвы Дмитрий Семенов.

"Наибольшее количество проблем для нас в центральном округе. Конечно, наиболее проблемный район для инспекции — это Китай-город. Там нет банков и коммерческих структур, в основном крупные административные здания, у которых сложные по конфигурации фасады. Любое изменение температуры в районе Китай-город дает большой прирост сосулек", — сказал Семенов на пресс-конференции, посвящённой содержанию скатных кровель нежилых зданий в столице в зимний период.

Как сообщалось, всего на контроле ОАТИ более 5,7 тысячи нежилых зданий первоочерёдного контроля, то есть, такие здания, которые имеют скатные кровли, выходящие на пешеходные тротуары. При этом около 70% собственников таких офисных или производственных зданий предпочитают в зимний период заключать договора со специализированными организациями для уборки крыш зимой.

Как напомнили в ОАТИ, непринятием мер по очистке крыш от снега и льда влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тысячи рублей, на должностных лиц — от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей, на юридических лиц от 15 тысяч до 20 тысяч рублей. За самовольную установку ограждений, отсутствие ограждений в местах разрытий или опасных местах накладывается штраф на должностных лиц в размере от 2,5 тысяч до 4 тысяч рублей, на юридических лиц от 15 до 25 тысяч рублей.

Так, за прошлую зиму 2017-2018 годов за невыполнение работ по очистке крыш от снега и удалению наростов льда инспекцией в отношении собственников в 2707 случаях были применены штрафные санкции на сумму 30,7 миллиона рублей.