Московские хирурги удалили женщине редкую опухоль

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Хирурги института оториноларингологии имени Свержевского в Москве прооперировали пациентку с редкой врожденной опухолью (холестеатомой) височной кости размером 3 на 4 сантиметра, данная патология встречается в 2-5% случаев всех холестеатом височной кости, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы в среду.

"В лор-клинике имени Л. И. Свержевского пациентке выполнена расширенная заушная ревизионная операция с удалением холестеатомы, размер которой составлял 3 на 4 сантиметра. Опухоль разрушила костные стенки сосцевидного отростка и прилегала к оболочкам головного мозга, большим кровеносным сосудам, распространялась до первого шейного позвонка. После удаления образовалась большая полость, которая была заполнена аутожировой тканью с передней брюшной стенки", — говорится в сообщении.

Как пояснили специалисты, пациентка обратилась в клинику с диагнозом "образование височной кости справа" после обследования участковым неврологом. Из истории болезни известно, что женщина никогда не страдала отитом и не имела жалоб на ЛОР-органы, однако после магнитно-резонансной томографии ей был поставлен редкий диагноз "холестеатома пирамиды височной кости справа врожденной этиологии".

"Врожденная холестеатома сосцевидного отростка происходит из остатков эмбриональной эпителиальной ткани. Впервые данная патология описана в 1953 году, а частота встречаемости – 2-5% случаев всех холестеатом височной кости. У детей ее диагностируют в 12-30% случаев, у взрослых – менее 1% среди всех холестеатом", — рассказали в департаменте.

В ведомстве пояснили, что подобные заболевания долго не имеют симптомов, однако разрушают окружающую костную ткань, что подвергает опасности крупные кровеносные сосуды, канал лицевого нерва и оболочки головного мозга — их повреждение может приводить к тяжелым последствиям вплоть до летального исхода.

Отмечается, что послеоперационный период протекал гладко, и пациентку через несколько дней выписали из клиники.