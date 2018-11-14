Путин поприветствовал участников форума программы "Святость материнства"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал в Минске участников, организаторов и гостей VI форума всероссийской программы "Святость материнства", отметив особое внимание государства к вопросам семьи, материнства и детства, а также воспитания подрастающего поколения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Форум всероссийской программы "Святость материнства", собрал в Минске участников из России, Белоруссии и Республики Сербии.

"С удовлетворением отмечу, что на протяжении многих лет ваша программа вместе со своими партнёрами и единомышленниками проводит большую и очень нужную работу. Реализует масштабные, востребованные временем проекты, нацеленные на сохранение в обществе духовных, нравственных ценностей, поддержку семьи, материнства и детства, воспитание подрастающего поколения. Подчеркну, в нашей стране этим вопросам уделяется приоритетное внимание государства, и отрадно, что в столь серьёзную деятельность вовлечены такие авторитетные организации", — сказал президент.

Глава государства выразил уверенность, что встреча позволит ее участникам обменяться накопленным опытом и интересными идеями, даст старт новым инициативам, содействующим развитию международных гуманитарных связей, личных и дружеских контактов.

"Желаю вам воплощения в жизнь намеченных планов и всего наилучшего", — добавил Путин.

Форумы Всероссийской программы "Святость материнства" проходят регулярно с 2010 года. Рекомендации, сформулированные на форумах и в ходе экспертно-аналитической работы участников программы, включены в Концепцию государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года и План мероприятий на 2015-2018 годы по реализации первого этапа Концепции.

Форуму в рамках программы "Святость материнства" на этой неделе в Петербурге предшествовали научно-практические конференции и семинары, в частности: "Проблемы репродуктивного здоровья и рождаемости: тенденции и перспективы социального воздействия", "Опыт и перспективы создания семейно-ориентированных медиапроектов", "Репродуктивное здоровье женщины: современные медицинские, психолого-социальные, этические аспекты". Участники этих конференции представят на форуме итоги своей работы. —0-