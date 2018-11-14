Песков не стал комментировать ситуацию с полемикой Золотова и Навального

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публичную полемику главы Росгвардии Виктора Золотова и Алексея Навального, отметив, что Золотов уже сказал всё, что нужно и можно в этой ситуации.

© Фото предоставлено департаментом Росгвардии по взаимодействию со СМИ Золотов отказался от дебатов с Навальным

"Вы знаете, я к этому никак не отношусь. Золотов всё, что нужно, и всё, что можно было в этой ситуации, сказал, а все остальное я не хочу комментировать", — сказал Песков в интервью телеканалу "Дождь" , отвечая на вопрос о том, как он относится к этим публичным дебатам, в том числе вызове на дуэль, между Золотовым и Навальным.

В сентябре Золотов в ответ на опубликованные возглавляемым Навальным "Фондом борьбы с коррупцией" утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал блогера на дуэль, пообещав превратить в "отбивную". Впоследствии Навальный ответил на этот вызов Золотова и предложил провести дуэль в виде теледебатов.