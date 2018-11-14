Песков не стал комментировать ситуацию с полемикой Золотова и Навального

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публичную полемику главы Росгвардии Виктора Золотова и Алексея Навального, отметив, что Золотов уже сказал всё, что нужно и можно в этой ситуации.
В сентябре Золотов в ответ на опубликованные возглавляемым Навальным "Фондом борьбы с коррупцией" утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал блогера на дуэль, пообещав превратить в "отбивную". Впоследствии Навальный ответил на этот вызов Золотова и предложил провести дуэль в виде теледебатов.