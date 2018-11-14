МЧС подготовил более 110 пунктов обогрева для водителей из-за снегопада

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Свыше 110 стационарных пунктов обогрева и питания подготовили спасатели на случай ухудшения обстановки в Ростовской области и Краснодарском крае из-за сильного снегопада, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

По данным министерства, с 13 ноября на территории Ростовской области и Краснодарского края воздействует циклон, сопровождающийся сильными осадками в виде снега, гололедицей и порывами ветра до 17 метров в секунду. В Аксайском районе после снегопада и ухудшения видимости было ограничено движение пассажирских автобусов на участке с 1038 по 1119 километр автотрассы М-4 "Дон" и на трех автодорогах регионального значения. С 04.00 среды также ограничено движение пассажирских автобусов на автодорогах Ростов-на-Дону – Ставрополь и Котельниково – Песчанокопское. Были отменены 60 автобусных рейсов.

"Подготовлены 115 стационарных пунктов обогрева и питания, в готовности находятся шесть мобильных пунктов главных управлений МЧС по Краснодарскому краю и Ростовской области, Донского спасательного центра", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что помощь спасателей во вторник понадобилась порядка 110 большегрузным автомобилям для их подъема на возвышенные участки федеральной автодороги М-4 "Дон" в Ростовской области после сильного снегопада. К этой работе привлекались аварийно-спасательные машины тяжелого и среднего классов Донского спасательного центра.

По прогнозу Росгидромета и Центра "Антистихия" МЧС РФ, в среду циклон продолжит оказывать влияние на территории Калмыкии, Краснодарского края и Ростовской области. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также дождь и усиление ветра до 18 метров в секунду.