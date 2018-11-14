МЧС подготовил более 110 пунктов обогрева для водителей из-за снегопада

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Свыше 110 стационарных пунктов обогрева и питания подготовили спасатели на случай ухудшения обстановки в Ростовской области и Краснодарском крае из-за сильного снегопада, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Подготовлены 115 стационарных пунктов обогрева и питания, в готовности находятся шесть мобильных пунктов главных управлений МЧС по Краснодарскому краю и Ростовской области, Донского спасательного центра", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что помощь спасателей во вторник понадобилась порядка 110 большегрузным автомобилям для их подъема на возвышенные участки федеральной автодороги М-4 "Дон" в Ростовской области после сильного снегопада. К этой работе привлекались аварийно-спасательные машины тяжелого и среднего классов Донского спасательного центра.
По прогнозу Росгидромета и Центра "Антистихия" МЧС РФ, в среду циклон продолжит оказывать влияние на территории Калмыкии, Краснодарского края и Ростовской области. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также дождь и усиление ветра до 18 метров в секунду.