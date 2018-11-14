Омбудсмен в ЯНАО не видит необходимости в персональном посещении Сенцова

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак заявил РИА Новости, что сейчас не видит оснований и необходимости для персонального посещения осужденного за терроризм Олега Сенцова, отбывающего наказание в колонии города Лабытнанги.

"Посещать персонально Сенцова не вижу оснований и необходимости", — сообщил омбудсмен, отвечая на вопрос о том, запланировано ли в ноябре посещение уполномоченным исправительного учреждения в Лабытнанги и в частности — Сенцова.

В минувшую пятницу, 9 ноября, заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил РИА Новости, что самочувствие заключенного великолепное. По словам замглавы пенитенциарной службы, Сенцов "полон сил и жизненных планов".

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора" (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

В мае он объявлял голодовку, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков.

В начале октября Сенцов прекратил голодовку, началась его реабилитация. Как сообщили во ФСИН, в связи с этим была проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню, которое включает весь необходимый рацион продуктов для выхода из состояния длительного отказа от полноценного питания без осложнений.