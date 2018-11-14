Глава СЖР прокомментировал возможное объединение союзов журналистов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Процесс сближения союзов журналистов России в единую организацию идет, о первых шагах в сторону возможного объединения станет известно уже до конца этого года, заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в интервью РИА Новости.

Год назад, на XII съезде СЖР глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев выразил готовность начать процесс объединения в единый российский Союз журналистов.

"Процесс в сторону объединения идет, особенно с Московским союзом, потому что мы все время в контакте. Думаю, уже до конца года вы услышите о каких-то наших шагах по сближению", — сказал Соловьев.

Он отметил, что СЖР может "только приветствовать желание коллег" объединиться с ними.

"С Татарстаном уже подписано соглашение о сотрудничестве, идут переговоры с коллегами в Петербурге", — добавил собеседник агентства.

Союз журналистов России в ноябре встречает столетний юбилей. Профессиональная независимая общественная организация работников средств массовой информации была основана 13 ноября 1918 года во время первого съезда советских журналистов. В то время организация носила название Российский союз советских журналистов. Союз журналистов бездействовал, находясь в фактически расформированном состоянии, пока в 1956 году не было создано оргбюро Союза журналистов СССР.