Глава СЖР: премию "Золотое перо России" получат пять человек

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Высшую награду в области журналистики РФ — премию "Золотое перо России" — получат в этом году пять человек, церемония награждения пройдет в рамках празднования столетнего юбилея организации в среду, заявил председатель СЖР Владимир Соловьев в интервью РИА Новости.

Почетное звание "Золотое перо России" присваивается российским журналистам за выдающиеся творческие достижения по совокупности заслуг или за отдельные публикации, в которых были продемонстрированы высокое профессиональное мастерство, гражданская позиция, личное мужество, проявленное при их подготовке.

"На нашем юбилее, который пройдет 14 ноября, мы будем вручать высшую награду СЖР – "Золотое перо России". Чтобы не ронять ее статус, мы решили, что премию каждый год будут получать пять человек, а не 15-20, как в прошлые годы. Три человека получат награды, которые называются "Легенда российской журналистики", четыре человека удостоятся звания "Лучший медиаменеджер года", и 13 человек получат награды за профессиональные заслуги", — сказал Соловьев.

Союз журналистов России в ноябре встречает столетний юбилей. Профессиональная независимая общественная организация работников средств массовой информации была основана 13 ноября 1918 года во время первого съезда советских журналистов. В то время организация носила название Российский союз советских журналистов. Союз журналистов бездействовал, находясь в фактически расформированном состоянии, пока в 1956 году не было создано оргбюро Союза журналистов СССР.