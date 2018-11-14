Медиа будущего могут двигаться в сторону объединения, заявил глава СЖР

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские медиа в перспективе могут двигаться в сторону объединения, а районные газеты уже поняли, что не могут соревноваться с интернетом по скорости распространения информации и переходят на еженедельный формат, рассказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в интервью РИА Новости.

"Все меняется – и газеты, и радиостанции, и телевидение. Многие районные газеты поняли, что им уже не угнаться за новостями в интернете, которые выплескиваются во все смартфоны. Поэтому они переформатируются в еженедельники с большими статьями – лонгридами о том, что за неделю произошло в регионе. Газета становится более толстой и красочной. Есть вариант, когда СМИ объединяются, как это случилось с "Известиями" и Петербургским телевидением. Может быть, именно в таком формате в перспективе и будет развиваться наша журналистика", — сказал Соловьев.

Союз журналистов России в ноябре встречает столетний юбилей. Профессиональная независимая общественная организация работников средств массовой информации была основана 13 ноября 1918 года во время первого съезда советских журналистов. В то время организация носила название Российский союз советских журналистов. Союз журналистов бездействовал, находясь в фактически расформированном состоянии, пока в 1956 году не было создано оргбюро Союза журналистов СССР.