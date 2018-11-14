Горнякам на Камчатке изменили систему оплаты труда после забастовки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя – РИА Новости. Сотрудникам золотодобывающего предприятия "Аметистовое", где в течение недели бастовали порядка ста горняков, изменили систему оплаты труда, повысив оклады, сообщает пресс-служба краевого правительства, отмечая, что такое решение было достигнуто в результате совместной работы правительства Камчатки с руководством АО "Золото Камчатки", под управлением которого находится предприятие.

"Если раньше соотношение оклада и премиальной части составляло 70/30, теперь оно изменено до 80/20. Также сотрудникам предприятия начнут перечислять компенсационные выплаты за прохождение предсменных и послесменных медицинских осмотров. Кроме того, размер заработной платы будет проиндексирован на 3%", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что несанкционированная акция протеста на предприятии "Аметистовое" началась в конце октября. Порядка 100 человек отказались выходить на работу и потребовали от руководства повышения заработной платы. Как тогда пояснили в компании "Золото Камчатки", рабочие получают фиксированную зарплату, а при выполнении плана им полагаются премии. В прошлом месяце план выполнен не был, в связи с чем премии не были начислены. Позднее "Золото Камчатки" сообщило, что 45 из 99 бастовавших на "Аметистовом" вернулись к работе, остальные были уволены и отправлены домой за счёт компании.

"Требования коллектива частично удовлетворены, что позволяет надеяться, что конфликтная ситуация подошла к своему логическому завершению. Все сотрудники АО "Аметистовое", с которыми были расторгнуты трудовые отношения, вывезены с месторождения… Семнадцати из тридцати шести уволенных работников предлагали вернуться на предприятие", — приводит пресс-служба слова губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

Власти также выразили надежду, что руководители большинства работающих на Камчатке компаний сделают правильные выводы из этой ситуации.

"Как бы сложно не складывалась ситуация, необходимо поддерживать с работниками конструктивный диалог, уметь слушать и слышать людей", – цитирует пресс-служба Илюхина.