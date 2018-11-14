В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать стеклоомывающую жидкость

Продажа незамерзающей жидкости для автомобилей на МКАДе в Москве. Архивное фото

Продажа незамерзающей жидкости для автомобилей на МКАДе в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил россиянам, из чего изготавливают стеклоомывающие жидкости, и что в преддверии холодного сезона стоит внимательно отнестись к их выбору.

"В связи с приближением сезона устойчиво отрицательных температур воздуха федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что большинство жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, то есть поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов, красителей.

Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Он обладает слабым запахом, не отличимым от пищевого спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метиловый спирт – сильный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз, подчеркивают в ведомстве.

Согласно сообщению, ежегодно в России регистрируется порядка 1,2 тысячи острых отравлений метанолом, из которых более 80% заканчиваются летальными исходами.

В ведомстве добавили, что стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в установленных местах торговли. При покупке следует обратить внимание на информацию на этикетке, на которой должны быть сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.

"Ситуация остается на постоянном контроле Роспотребнадзора", — дополняется в сообщении.