Глава СЖР рассказал о присуждении званий заслуженных журналистов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Порядка тридцати человек должны получить звания "Заслуженный журналист РФ" и "Заслуженный работник связи и информации РФ", соответствующий указ президента России Владимира Путина должен появиться в ближайшее время, заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в интервью РИА Новости.

В январе 2018 года в ходе встречи Путина с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств новый глава СЖР отметил, что до сих пор журналисты награждались званием "Заслуженный работник культуры" или даже "Заслуженный связист". Соловьев предложил создать отдельное звание — "Заслуженный журналист". Глава государства поддержал эту идею. Указ, утверждающий звания "Заслуженный журналист РФ" и "Заслуженный работник связи и информации РФ", появился в июле.

"Я знаю эти фамилии, но не могу их назвать, пока не появится указ президента, а он, мы надеемся, должен появиться в ближайшее время. Всего должно быть около 30 человек на оба звания — "Заслуженный журналист РФ" и "Заслуженный работник связи и информации РФ", — сказал Соловьев.

Союз журналистов России в ноябре встречает столетний юбилей. Профессиональная независимая общественная организация работников средств массовой информации была основана 13 ноября 1918 года во время первого съезда советских журналистов. В то время организация носила название Российский союз советских журналистов. Союз журналистов бездействовал, находясь в фактически расформированном состоянии, пока в 1956 году не было создано оргбюро Союза журналистов СССР.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.