Актеры и спортсмены снялись в роликах ко Дню борьбы с диабетом

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские актеры и спортсмены снялись в роликах, посвященных Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.
В одном из видео актер Алексей Воробьев рассказывает, что дети с диабетом нередко оказываются жертвами нападок со стороны сверстников, так как им каждый день несколько раз приходится вкалывать себе инсулин.
"Сахарный диабет — это болезнь, которая атакует тебя каждый день. Это болезнь, которая каждый раз заставляет тебя держать удар. Но эта болезнь может стать твоим лучшим тренером. Живи полноценной жизнью", — говорит в другом ролике боксер Мурат Гассиев.
Всемирный день борьбы с сахарным диабетом ежегодно отмечается 14 ноября. Он был учрежден Международной диабетической федерацией совместно с Всемирной организацией здравоохранения в 1991 году.
С 2007 года Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается под эгидой ООН.
Диабет — это хроническая болезнь. Она развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не использует весь вырабатываемый им инсулин. Именно этот гормон регулирует уровень содержания сахара в крови.
По статистике ВОЗ, в мире в 2017 году насчитывалось 347 миллионов человек, страдающих от сахарного диабета. Россия занимает четвертое место в мире по числу людей с этим диагнозом.
Каждый год российские спортсмены, актеры и певцы, а также известные деятели культуры принимают участие в акциях, посвященных Всемирному дню борьбы с диабетом, и призывают жителей страны внимательнее относиться к своему здоровью.