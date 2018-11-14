В Ростовской области отменили не менее 60 рейсов междугородних автобусов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Не менее 60 рейсов междугородних автобусов отменены в Ростовской области из-за сильного снегопада, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Были отменены 60 автобусных рейсов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, с 04.00 мск среды ограничено движение пассажирских автобусов еще на двух автодорогах регионального значения — Ростов-на-Дону — Ставрополь и Котельниково — Песчанокопское.

Собеседник агентства уточнил, что в соответствии с прогнозом Росгидромета в среду циклон продолжит оказывать воздействие на территории Краснодарского края, Калмыкии и Ростовской области. Ожидаются мокрый снег, дожди и усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду.