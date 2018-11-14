Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков и около нуля градусов ожидаются в Москве в среду, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Днем облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура в городе около нуля градусов, по области от минус 3 до плюс 2 градусов", — говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в среду в городе будет дуть южный ветер, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 755 миллиметров ртутного столба.