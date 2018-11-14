Экипажи застрявших в Персидском заливе российских судов вернулись на родину

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Все моряки с трех застрявших в Персидском заливе российских судов компании "Находка-портбункер" репатриированы и получили зарплату, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

"Большая работа была проведена по оказании помощи брошеным и голодающим российским морякам в Персидском заливе на танкерах Crystal East, Crystal Nord и Carolina Wind компании "Находка-портбункер". Благодаря большой поддержке министерства иностранных дел, следственного управления на транспорте все моряки были репатриированы в Россию и получили задержанную заработную плату", — сказал собеседник.

Танкер Crystal East находится в ОАЭ с июня 2017 года. На борту изначально находились семь членов экипажа, которые не могли уехать из-за отсутствия паспортов и денег. В декабре 2017 года экипаж вернулся в Приморье. Позже в ОАЭ им прилетела замена. Новый экипаж просил помощи с возвращением на родину, так как на судне нет топлива и электричества. Судовладелец из-за банкротства не мог найти смену экипажу. Также сообщалось о долгах по зарплате. В марте морякам выплатили долги.

Международная федерация транспортных рабочих на Дальнем Востоке написала властям Приморья, а те попросили полпреда президента на Дальнем Востоке вице-премьера Юрия Трутнева и руководство "Газпромбанка" разрешить ситуацию. Crystal East также подавало сигнал SOS из-за необходимости госпитализации нескольких моряков. Власти края сообщали, что банк и генконсульство России в Дубае согласовали с портовыми властями Шарджи возможность замены моряков.

Проблемы с выплатой заработной платы и доставкой продовольствия также были на Carolina Wind. Оно не может выйти из Персидского залива в связи с истечением судовых документов. В 2017 году профсоюз моряков сообщал, что родственники членов экипажа подали заявление в находкинскую транспортную прокуратуру с просьбой помочь с репатриацией.