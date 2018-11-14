В Грозном заявили, что бросивший банку в автобусе чеченец перевоспитался

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Уроженец Чечни Турпал Хасиев, бросивший банку в подростка в московском автобусе, перевоспитался, об этом в эфире НСН заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства республики Джамбулат Умаров.

По словам чиновника, подросток четыре дня в неделю работает в организации, занимающейся озеленением города. "Этот дебошир теперь уже не дебошир, а очень примерный юноша, который официально устроился на работу… Показал себя на работе как очень ответственный парень, исправился", — отметил он.

Умаров назвал процесс перевоспитания Хасиева наглядным примером того, как "труд облагораживает человека, и добавил, что подросток сожалеет о своем поступке.

В октябре в сетях появилось видео, на котором уроженец Чечни в общественном транспорте в Москве со словами "Ахмат — сила" бросает банку из-под энергетика в другого пассажира.

Поведением чеченца возмутился глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что человек, совершивший этот поступок, "не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи", и призвал его немедленно приехать в Грозный.

На следующий день появилось видео, на котором молодой человек приносит извинения за свой поступок. Рамзан Кадыров сообщил, что устроил его на работу: 20-летний житель чеченского села Автуры Турпал Хасиев будет убирать улицы Грозного.