Эксперт предложил раз в год оплачивать все штрафы за мелкие нарушения ПДД

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин предложил отказаться от разовых штрафов за мелкие нарушения ПДД и создать накопительную систему, при которой гражданам нужно будет просто погасить один раз набежавшую за год задолженность, а не оплачивать небольшие суммы постоянно.

Как сообщила газета "Коммерсант", в Госдуме разработан законопроект, предусматривающий процедуру упрощенного взыскания штрафов за нарушение ПДД на сумму до 3 тысяч рублей, вынесенных с помощью камер, в течение двух дней после того, как штраф был выписан. Как ожидается, эта система будет введена в России, скорее всего, в 2019 году. Штраф будет взыскиваться с банковского счета в ускоренном режиме без возбуждения исполнительного производства, с возможным уведомлением должника через сайт Госуслуг или по смс. Вместе со штрафом приставы удержат и исполнительный сбор, минимальный размер которого составит 1 тысячу рублей. Нововведение коснется миллионов автовладельцев.

"Вообще нужно отказаться от штрафов за мелкие нарушения. Какая глупость! Едет водитель, у него полиса с собой нет, он у него дома. Хорошо, 500 рублей штраф… И таких штрафов миллионы. И вот за эти 500 рублей штрафа приставы бегают, чтобы их взыскать. Насколько это рационально? Да ни насколько! Потому что для того, чтобы взыскать 500 рублей штраф, государство тратит на работу приставов много раз больше", — сказал Травин РИА Новости.

По его словам, поэтому вообще нужно пересмотреть систему наказаний кодекса об административных правонарушениях.

"Или, в конце концов, создать накопительную систему. Сегодня ехал без полиса – 500 рублей, завтра без полиса – 500 рублей. За год набралось 12 тысяч. Тогда пусть пристав работает, взыскивая 12 тысяч, но бегать каждый раз за пятью сотнями рублями — это извращение", — добавил он.