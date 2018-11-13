Собянин открыл "выделенки" для двухэтажных автобусов и коммунальной техники

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал во вторник постановление о допуске коммунальной техники и двухэтажных автобусов на выделенные полосы для движения транспорта с 21 декабря, документ опубликован на сайте мэра столицы.

"Правительство Москвы постановляет: установить, что в перечень транспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров, подлежат включению: транспортные средства с двухэтажным типом кузова… Утверждает перечень транспортных средств… которым разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств", — говорится в документе.

Согласно тексту распоряжения, допуск на выделенные полосы с 21 декабря также будет открыт коммунальной технике.

Контроль за выполнением постановления Собянин поручил своему заместителю, руководителю департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максиму Ликсутову.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2019 году могут разрешить перемещаться по выделенным полосам транспорту с инвалидами, ветеранами и пенсионерами, а также двухэтажным автобусам и коммунальной технике. Как уточнили тогда в департаменте транспорта, такое решение может позитивно сказаться на безопасности перевозок и приведет к сокращению аварий, поскольку, согласно статистике, на выделенных полосах автобусы на 15-20% реже попадают в ДТП, чем в общем потоке.