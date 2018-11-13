Порядка 90% липецких дольщиков получат жилье в 2019 году

ЛИПЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Свыше 2 500 семей-дольщиков, что составляет 90% от общего числа, получат жильё в Липецкой области в 2019 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-служба администрации региона.

По его словам, в настоящее время достраивается 11 из 14 многоэтажных домов для дольщиков. В частности будут сданы дома застройщиков: "Лик" ("Липецкая ипотечная корпорация"), "Экстроймаш" и "Стройград".

"В следующем году 90% дольщиков — 2 502 семьи получат новое жилье, в том числе в первом квартале — 675 семей. Всего в настоящее время насчитывается 2 887 семей дольщиков. Почти все они ждут квартиры в микрорайоне "Европейский". Два жилых дома планируется ввести в эксплуатацию уже в первом квартале 2019 года", — сказал врио губернатора региона Игорь Артамонов в ходе рабочей встречи с полпредом президента РФ в ЦФО Игорем Щёголевым.

Глава региона во вторник провёл рабочую встречу с полпредом. В ходе беседы обсуждались реализация стратегических инициатив президента страны, актуальные задачи, стоящие перед регионом, и меры для их решения.

В свою очередь, Артамонов отчитался о проделанной работе в качестве врио руководителя области за месяц. В частности, он проинформировал полпреда о том, что в регионе практически решена проблема обманутых дольщиков. Возобновлено строительство 11 незавершенных объектов из 14, по остальным дорабатываются дорожные карты.

Особое внимание полпред и врио главы региона уделили наиболее проблемным для Липецкой области сферам — ЖКХ, здравоохранению, дорогам, транспорту и спортивной инфраструктуре. В свою очередь, Артамонов рассказал полпреду о тех мерах, которые принимаются в регионе для улучшения ситуации и ходе их реализации.

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