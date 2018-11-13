Более 500 тысяч учителей получили допобразование в академии "Просвещение"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Более 500 тысяч учителей из 85 регионов страны прошли курсы и получили соответствующие сертификаты дополнительного профессионального педагогического образования академии "Просвещение", сообщила РИА Новости исполнительный директор учебного заведения Татьяна Суханова.

Она отметила, что российские педагоги должны повышать квалификацию раз в три года и сегодня у них есть выбор: пойти в специализированный государственный институт или любую другую организацию, имеющую лицензию на образовательную деятельность.

По словам Сухановой, классические университеты успешно работают с учителями профильных классов, знакомя их с последними достижениями науки, институты повышения квалификации по-прежнему преуспевают в вопросах методики. В свою очередь академия "Просвещение" учит работать и с учебно-методическими комплектами, и с новым оборудованием, поступающим в школы.

"В отличие от классических институтов мы более мобильны в подготовке востребованных и актуальных образовательных продуктов для учителей. Например, многие социальные регионы сейчас заинтересованы в экологическом образовании детей, а, следовательно, в нашем портфеле уже есть такие специализированные модули для педагогов", — отметила она.

По ее прогнозам в ближайшие два-три года наиболее популярными у учителей будут курсы, связанные с работой в классах предпрофессиональной подготовки. В первую очередь речь идет о таких классах, как инженерные и медицинские, которые по примеру Москвы открывают и другие регионы.

"Еще одно направление, востребованное у учителей, — формирование навыков XXI века. Это умение учиться, информационная грамотность, которой учителям особенно не хватает на фоне современных детей, умение работать в команде (учитель привык быть лидером в классе), креативное мышление и многое другое. На любых курсах повышения квалификации мы стараемся встраивать формирование подобных компетенций в учебный процесс", — добавила Суханова.