КРАСНОДАР, 13 ноя — РИА Новости. Армавирские приставы второй день не могут завершить опись 15 тысяч арестованных интимных игрушек на 82 миллиона рублей, сообщает УФССП по Краснодарскому краю.
"К описи судебные приставы приступили в понедельник. Из-за большого объема имущества данная работа растянулась на несколько дней"…, — говорится в сообщении. Какие конкретно виды товаров сейчас описывают приставы, не уточняется.
После окончания описи арестованные игрушки будут перевезены на склад торгующей организации, где они будут храниться до принятия решения о передаче на оценку и реализацию. По предварительным данным, для транспортировки упаковок с арестованным имуществом понадобится не менее двух КАМАЗов, отмечает пресс-служба УФССП.