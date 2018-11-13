В Армавире приставы второй день делают опись арестованных интимных игрушек

КРАСНОДАР, 13 ноя — РИА Новости. Армавирские приставы второй день не могут завершить опись 15 тысяч арестованных интимных игрушек на 82 миллиона рублей, сообщает УФССП по Краснодарскому краю.

"В рамках ареста имущества организации, задолжавшей другому юридическому лицу свыше 82,2 миллионов рублей, работникам Армавирского городского отдела судебных приставов УФССП по Краснодарскому краю пришлось описать более 15 тысяч наименований товаров интимного назначения… Таким имуществом стали… товары интимного назначения, хранящиеся на складе в Армавире", — отмечает пресс-служба управления.

"К описи судебные приставы приступили в понедельник. Из-за большого объема имущества данная работа растянулась на несколько дней"…, — говорится в сообщении. Какие конкретно виды товаров сейчас описывают приставы, не уточняется.

После окончания описи арестованные игрушки будут перевезены на склад торгующей организации, где они будут храниться до принятия решения о передаче на оценку и реализацию. По предварительным данным, для транспортировки упаковок с арестованным имуществом понадобится не менее двух КАМАЗов, отмечает пресс-служба УФССП.