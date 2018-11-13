Во Владимирском Заксобрании открыт новый сезон Школы юного законотворца

ВЛАДИМИР, 13 ноя — РИА Новости. Более 60 старшеклассников из школ Владимира приступили во вторник к обучению в Школе юного законотворца, второй год действующей при Законодательном собрании Владимирской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.

На первом занятии ребята прослушали вводную лекцию курса — об основах устройства законодательных органов в РФ и во Владимирской области рассказал заместитель председателя Заксобрания Роман Кавинов.

Всего курс предполагает 16 теоретических и практических занятий, в ходе которых школьники узнают о специфике работы профильных комитетов Законодательного собрания, познакомятся с организацией молодежных парламентских структур при федеральных и региональных законодательных органах. Итогом курса и своеобразным экзаменом станет защита собственного проекта, содержащего законотворческую инициативу.

"В Школу приходят изначально мотивированные ребята — те, кто планирует связать свою будущую профессию с юриспруденцией, углубленно изучающие общественные науки. Так что они уже неплохо подготовлены. Но свою задачу мы видим не только в том, чтобы помочь старшеклассникам в профориентации, но и в том, чтобы способствовать развитию гражданского общества через повышение юридической грамотности населения, в первую очередь, молодежи", — привели в пресс-службе комментарий Кавинова.

Школа юного законотворца открылась два года назад по инициативе председателя Законодательного собрания Владимира Киселёва, на данный момент ее окончило уже более 100 школьников из Владимира.

"Большой интерес к проекту есть и в районах. Было решено на базе Заксобрания открыть подготовку тьюторов с тем, чтобы они смогли организовать процесс у себя на местах. Идея успешно реализовалась — ряд территорий открыли у себя курсы "законотворческого ликбеза" еще весной, а нынешней осенью обучение прошли еще более 80 школьников Коврова и Ковровского района, Радужного и Вязников", — добавили в пресс-службе.