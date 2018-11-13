С девочкой, которую избили школьницы в Минводах, работает психолог

ПЯТИГОРСК, 13 ноя — РИА Новости. Психолог начал работать с девочкой, избитой школьницами в Минеральных Водах на Ставрополье, ее состояние стабильное, сообщила РИА Новости начальник управления образования администрации Минераловодского городского округа Людмила Безруких.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой несколько подростков руками и ногами избивают школьницу. Одна из участниц конфликта прыгнула лежащей на земле пострадавшей на голову, затем девочку поставили на колени и заставили извиняться.

Полиция по данному факту начала проверку, губернатор взял ситуацию под личный контроль и направил в Минеральные Воды комиссию для проверки. Как ранее сообщили в администрации Минеральных Вод, девочка после избиения была госпитализирована в травматологическое отделение с ушибами.

Кроме этого, во вторник в социальных сетях появилась запись разговора с одной из школьниц, участвовавших в избиении, где она рассказала, что применила физическую силу, чтобы отомстить за прошлые обиды и издевательства.

"Я ее навещала несколько раз, навестила ее замминистра, председатель краевой комиссии по делам несовершеннолетних. Сегодня с ней начал работать психолог из центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи семье и детям. Психолог хороший, с ней и с мамой работает, потому что состояние стресса переживает", — сказала Безруких, добавив, что пострадавшая общительна, хорошо идет на контакт, ее состояние стабильное.

По ее словам, проверка, которая проводится комиссией, показывает, что социально-психологическая и воспитательная работа ведется в школах стабильно и постоянно.