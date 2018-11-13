С девочкой, которую избили школьницы в Минводах, работает психолог

ПЯТИГОРСК, 13 ноя — РИА Новости. Психолог начал работать с девочкой, избитой школьницами в Минеральных Водах на Ставрополье, ее состояние стабильное, сообщила РИА Новости начальник управления образования администрации Минераловодского городского округа Людмила Безруких.
Полиция по данному факту начала проверку, губернатор взял ситуацию под личный контроль и направил в Минеральные Воды комиссию для проверки. Как ранее сообщили в администрации Минеральных Вод, девочка после избиения была госпитализирована в травматологическое отделение с ушибами.
Кроме этого, во вторник в социальных сетях появилась запись разговора с одной из школьниц, участвовавших в избиении, где она рассказала, что применила физическую силу, чтобы отомстить за прошлые обиды и издевательства.
По ее словам, проверка, которая проводится комиссией, показывает, что социально-психологическая и воспитательная работа ведется в школах стабильно и постоянно.