Владимирские депутаты расширили перечень групп социальной поддержки

ВЛАДИМИР, 13 ноя — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области на заседании комитета по социальной политике и здравоохранению во вторник одобрили изменения в областной закон о социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан, сообщает пресс-служба заксобрания.

Теперь право на получение компенсации за капремонт будет предоставляться также и гражданам, достигшим 70-80 лет, проживающим в семьях, состоящих из неработающих инвалидов I и II группы. Сейчас льгота предоставляется одиноко проживающим, либо проживающим в семьях, состоящих из неработающих пенсионеров. 70-летним предоставляется компенсация при уплате взноса за капремонт 50%, 80-летним — в полном объеме.

Также депутаты одобрили увеличение величины прожиточного минимума для детей. Эта цифра устанавливается в целях уточнения ежемесячной денежной выплаты семьям, нуждающимся в поддержке. На 2019 год сумма установлена в размере 8977 рублей, что на 370 рублей больше, чем было установлено в 2018 году.

Депутаты рассмотрели и проект закона, которым во Владимирской области вводится новый вид награды — медаль "За трудовые заслуги". Награждаться ею будут граждане РФ и иностранные граждане за высокие трудовые достижения в производственной, научно-исследовательской, социально-культурной и общественной деятельности, проработавшие не менее 10 лет в указанных сферах и награжденные Почетной грамотой администрации области.