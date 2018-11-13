На Кубани планируют привить против гриппа около трех миллионов человек

КРАСНОДАР, 13 ноя — РИА Новости. Против гриппа в Краснодарском крае планируется привить около 3 миллионов человек, более 80% из них уже получили вакцину, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.

"В этом эпидсезоне в Краснодарском крае запланировано привить против гриппа порядка 3 миллионов человек. На сегодняшний день более 80% из них уже получили прививку. То есть практически половина населения Кубани – более 2,4 миллиона человек приняли участие в вакцинации", — сказал Кондратьев.

По мнению главы региона, "это ответственный подход к своему здоровью". "Ведь именно иммунизация является самой доступной и эффективной мерой профилактики гриппа и помогает избежать эпидемии. Сейчас в крае заболеваемость гриппом и ОРВИ в 7 раз ниже эпидемического порога. Статистика говорит о том, что подавляющее большинство заболевших гриппом – это те, кто не прошел иммунизацию", — заключил губернатор.

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