Новую школу открыли в вологодском поселке Косково

ВОЛОГДА, 13 ноя — РИА Новости, Виктория Смирнова. Новая школа открылась в поселке Косково Кичменгско-Городецкого района Вологодской области, сообщил РИА Новости во вторник губернатор Олег Кувшинников.

"В школе будут учиться 150 мальчишек и девчонок из села Коскова и еще восьми ближайших населенных пунктов. Общая стоимость строительства — почти 160 миллионов рублей, три четверти из которых — средства областного бюджета", — сказал глава региона.

По его словам, раньше школа в селе Косково располагалась в четырех аварийных корпусах, один из которых был построен еще 85 лет назад.

"В 2016 году было принято решение возвести новое здание. Однако из-за неточностей, допущенных при разработке проектно-сметной документации, работы пришлось приостановить. Спустя год строительство возобновили", — рассказал Кувшинников.

По его словам, новая школа — это просторное двухэтажное здание, в котором есть спортивный и музыкальный залы, столовая, крупнейший на востоке области школьный информационно-библиотечный центр, столярная мастерская и кабинеты домоводства, игровая комната, медицинский кабинет, классы с учебно-лабораторным оборудованием и современный пищеблок.

"Наша главная задача — создать современные условия для обучения детей в глубинке. За последние два года это третья новая сельская школа, еще несколько — планируется построить в ближайшие годы. Каждая из них будет отвечать всем требованиям передового образования. Здесь, в Косково, помимо учебно-опытных классов предусмотрена физкультурно — спортивная инфраструктура, большое внимание уделено безопасности детей. Все занятия в новой школе будут проходить в одну смену", — отметил Кувшинников.